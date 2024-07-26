Dört ilde açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarında kontenjan arttı

26 Temmuz 2024 15:59 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:00

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının kontenjanı 25 öğrenciden 100 öğrenciye yükseltildi.

SİBER GÜVENLİK BÖLÜMÜ KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 2023 yılında Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli’de açılan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokullarının kontenjanı 2024 yılında 100 kişi olarak belirlendi.

SİBER GÜVENLİK KAÇ YILLIK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavının TYT alanından öğrenci alımı yapan Siber Güvenlik Bölümü 2 yıllıktır.

SİBER GÜVENLİK OLMAK İÇİN NE BİLMEK GEREKİR?

Geleceğin mesleği kabul edilen Siber Güvenlik için; bilgisayar, yazılım, veri analizi ve matematik alanlarında eğitim alınması gerekir.

SİBER GÜVENLİK İÇİN HANGİ DİLLER BİLİNMELİ?

Siber Güvenlik için en önemli programlama dillerinden; Python, PHP, JavaScript, SQL ve Powershell programlarına hakim olmak gerekir.

SİBER GÜVENLİK BÖLÜMÜ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE VAR?

2023 yılında dört ilde kurulan Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu; Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde bulunuyor.

ITU SİBER GÜVENLİK KAÇ PUAN?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanına göre alım yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik bölümü 452,136 taban puanından öğrenci almakta.