Dr. Ender Saraç beraat etti! Mahkeme suçu işlemediğinin sabit olduğuna hükmetti

03 Temmuz 2024 10:47 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:33

Türkiye'nin yakından tanıdığı beslenme ve diyet uzmanı Dr. Ender Saraç, 13 yaşındaki oğlu M.S'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanıyordu.

22.5 yıla kadar hapis istemi ile yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ender Saraç ile avukatının katıldığı duruşmada Aile Bakanlığı'nın avukatı da hazır bulundu.

DR. ENDER SARAÇ BERAAT Mİ ETTİ?

Mahkemede Dr. Ender Saraç "Beraatımı talep ediyorum. Ben bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim. Mahkemenizden beraat talep ederim" ifadelerini ifadelerini kullandı.

Mahkeme Dr. Ender Saraç'ın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması gerekçesi ile beraatına karar verdi.

DR. ENDER SARAÇ OLAYI NEDİR?

Dr. Ender Saraç eski eşi Benan Saraç ile olan evliliğinden dünyaya gelen 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile yargılanıyordu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre mağdur M.S'nin 5 Aralık 2023'de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturma başlatılmıştı.