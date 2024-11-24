DSİ işçi alımı başvuru tarihleri araştırılıyor

24 Kasım 2024 19:11 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 19:21

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çalışmak üzere çeşitli mesleklerde toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceği belirtildi.

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Tarım ve Orman Bakanı​ İbrahim Yumaklı’nın açıklamasına göre; DSİ​ Genel Müdürlüğünde istihdam​ edilmek üzere çeşitli mesleklerde toplam 515 işçi alımı​ gerçekleştirecek.

DSİ HANGİ MESLEKTEN ALIM YAPACAK?

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre alım yapılacak meslekler şöyle:

Sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla,

Ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

DSİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

DSİ'ye 515 işçi alımı için başvuruların ne zaman yapılacağı henüz netleşemedi.

DSİ işçi alımına ilişkin başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.