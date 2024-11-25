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DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? Çeşitli branşlarda 515 işçi istihdam edilecek

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 09:36 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:41
DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? Çeşitli branşlarda 515 işçi istihdam edilecek

DSİ işçi alımı başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda 515 işçi alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından “DSİ​ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı​ gerçekleştireceğiz. Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DSİ'ye 515 işçi alımı için  genel ve özel şartlar  Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. Başvurular ise 29 Kasım Cuma gününe kadar kurumun internet sitesinde erişime açılacak.

DSİ işçi alımı başvuruları ne zaman? Çeşitli branşlarda 515 işçi istihdam edilecek - 1. Resim

DSİ HANGİ BRANŞLARDA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Tarım ve Orman Bakanıİbrahim Yumaklı​'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

 

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Kaynak: TGRT Haber
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