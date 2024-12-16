DSİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? Devlet Su İşleri 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı

16 Aralık 2024 13:20 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:22

Devlet Su İşleri (DSİ), sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar, sözlü, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmaya hak kazanacak.

DSİ Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kura sonuçlarına odaklandı.

DSİ​ KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

Kura çekimi, 16 Aralık’ta (bugün) noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları ve isim listesi, Devlet Su İşleri’nin resmi internet sitesinde yayınlandı.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Devlet Su İşleri kura çekimi sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, kurumun resmi internet sitesinde sonuçlarına ulaşabilir.

DSİ SINAVLARINDA BAŞARI PUANI KAÇ?

Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar mesleki bilgi ve becerilere odaklanacak. Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.