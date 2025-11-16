DSİ personel alımı hangi bölüme kaç kişi alınacak?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1389 personelin alınacağını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı, kurumun bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda personel alımına dair bilgi aktardı.

Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

HANGİ BÖLÜMLERE KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi istihdam edilecek.

Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleştirilecek.