Dubai çikolatası tahtından olacak! Rakibi çok güçlü: Bal kabaklı tahinli pide

03 Kasım 2024 09:51 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:12

Kısa sürede tüm dünyada popülerleşen insanların tadabilmek için metrelerce kuyruğa girdiği Dubai çikolatasına İzmir'de rakip çıktı. Bal kabaklı tahinli pide hem gurmelerden hem de vatandaşlardan tam not aldı.

İzmir​'in Konak​ ilçesindeki bir restoranda çalışan pide ustası Aydın Karacasulu Bayram Çelebi, geçtiğimiz aylarda tezgahta çalışırken yeni bir tarif geliştirdi. Menüde bulunan tahinli pideyi Karacasu'nun ünlü balkabağı tatlısıyla harmanlayan usta, bu yeniliği önce kendisi deneyerek ardından müşterilerine sunarak test etti.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Müşterilerden olumlu geri dönüşler alan Çelebi, bu yeni lezzeti menüye eklemeye karar verdi. Müşterilerin beğenisi sayesinde balkabaklı tahinli pide, kısa sürede popüler hale geldi ve halk arasında adını duyurdu.

DUBAİ ÇİKOLATISINA RAKİP

Balkabaklı tahinli pideyi bulan Bayram Çelebi, bu lezzetin son dönemde çok konuşulan Dubai çikolatasına rakip olduğunu söyledi. Çelebi, "Aydın’ın kabak tatlısı ve tahini meşhur. Karacasu’nun ünlü tatlarını bir araya getirdim. Tezgahta tahinli pide hazırlarken aklıma geldi, denedim, ilk olarak bir müşterimize ikram ettim ve çok beğendi. Menüye ekledik, şu anda en çok tercih edilen ürünlerimizden biri oldu. Dubai çikolatasından daha iyi; ona rakibiz ve iddialıyız. Üstelik daha ucuz, daha lezzetli ve sağlıklı" diye konuştu.

GURMELERDEN TAM NOT!

Sosyal medyada İzmir başta olmak üzere ülke çapında lezzetleri tanıtan gurme Celaleddin Arpat da bu tariften övgüyle bahsetti. Arpat, "Ege Bölgesi'nde tahinli pideye alışkınız, ancak burada bir yenilik yapılmış. Dikkatimi çektiği için hem sosyal medyamda paylaşmak hem de tadına bakmak istedim. Bu, aslında tanıdık bir tat, çünkü biz balkabağı tatlısını tahin ve cevizle yeriz. Bu tarif de Aydın’dan gelen kabak tatlısını pideyle birleştirmiş. İkisi mükemmel uyum sağlamış; gerçekten çok beğendim, keyifli bir tatlı olmuş" değerlendirmesinde bulundu.