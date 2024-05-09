Dubai Gaming Vizesi almak için en az 25 yaşında olmak gerekiyor

09 May 2024 16:55 - Güncelleme : 09 May 2024 17:40

Dubai, oyun geliştiricilerini ve oyuncuları kendine çekmek için kolları sıvadı.

Veliaht Prens Hamdan bin Muhammad bin Raschid Al Maktum Gaming Vizesi programını tanıttı.

2033 yılına kadar 30 bin oyun geliştiricisini ağırlamayı hedefliyor.

Vize programından faydalanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Başvuru için en az 25 yaşında olma şartı bulunuyor.

Başvuru sahiplerinin kimlik, özgeçmiş ve iş deneyimlerini gösteren belgeleri yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Komşu ülke Suudi Arabistan da 2024 yazında 60 milyon dolar ödüllü dev bir e-spor turnuvası planlıyor.