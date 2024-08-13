Dün gece yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman’da hissedildi

13 Ağustos 2024 07:33 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 07:36

Denizli'de deprem oldu, AFAD'tan açıklama geldi

Denizli'de deprem oldu, AFAD'tan açıklama geldi

Suriye'deki deprem sonrası Naci Görür'den Hatay açıklaması: Bunu bekliyorduk!

Suriye'deki deprem sonrası Naci Görür'den Hatay açıklaması: Bunu bekliyorduk!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 12 Ağustos Pazar gecesi saat 23.56 sularında merkez üssü Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜN GECE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; 12 Ağustos Pazar gecesi saat 23.56 sularında Suriye’nin merkez üssü Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntıda herhangi bir can kaybı bildirilmezken yaşanan deprem, Türkiye’nin Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay ve Adıyaman şehirlerinden hissedildi.