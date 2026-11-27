Frank Herbert'in aynı adlı romanından uyarlanan Dune serisi, yönetmen Denis Villeneuve'ün imzasıyla beyaz perdeye taşındı. 2021 yılında izleyiciyle buluşan Dune: Çöl Gezegeni, Atreides ailesinin Arrakis'e gelişiyle başlayan olayları anlatırken, 2024 yapımı Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ise Paul Atreides'in Fremen halkıyla birlikte geçirdiği süreci ve gezegendeki güç mücadelesini konu alıyor. İlk iki filmin ardından serinin üçüncü halkası Dune: Part Three için vizyon tarihi 18 Aralık 2026 olarak açıklandı. Yeni film öncesinde Dune evrenini ve Paul Atreides'in hikâyesini yeniden takip etmek isteyenler için ilk iki yapımın konusu ve izleme seçenekleri merak ediliyor. Netflix Dune 1, Dune 2 izle ekranı hangi platformlarda ve dil seçenekleri ile yayınlanacağı belli oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dune 1 ve Dune 2 nereden izlenir, hangi platformda? Altyazı ve dublaj ile yayınlanıyor Denis Villeneuve'ün yönettiği Dune serisinin ilk iki filminin konusu ve Türkiye'de izleme platformları hakkında bilgi veren haber. Dune: Çöl Gezegeni (2021) Atreides ailesinin Arrakis'e gelişi ve genç Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (2024) ise Paul Atreides'in Fremen halkıyla geçirdiği süreci ve gezegendeki güç mücadelesini konu alıyor. İlk film Netflix, TV+ ve HBO Max üzerinden izlenebiliyor, ayrıca Apple TV Store'da kiralama veya satın alma seçenekleri mevcut. Dune 2, Türkiye'de Netflix'te yer almıyor; TV+ ve HBO Max abonelikleri ile Apple TV Store üzerinden izlenebiliyor. Her iki film için de Türkçe altyazı seçeneği bulunuyor; dublaj seçenekleri platforma göre değişiklik gösterebilir.

DUNE 1 VE DUNE 2 KONUSU

2021 yılında vizyona giren serinin ilk filmi Dune: Çöl Gezegeni, Atreides ailesinin varisi olan genç Paul Atreides'in hikayesini merkezine alıyor. Soylu bir ailede yetişen Paul, babası Dük Leto Atreides ve annesi Leydi Jessica ile birlikte İmparator'un emri doğrultusunda Arrakis gezegeninin yönetimini üstlenmek zorunda kalıyor. Evrenin en değerli maddesi olan baharatın tek kaynağı olarak bilinen Arrakis, sahip olduğu kaynaklar nedeniyle farklı güçlerin mücadele alanına dönüşüyor. Filmde Atreides ailesinin yaşadıkları, Arrakis'in önemi ve Paul'ün geleceğine ilişkin gelişmeler anlatılıyor.

Serinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, ilk yapımda yaşanan olayların hemen sonrasından başlıyor. Arrakis üzerindeki güç mücadelesi büyürken Paul'ün üstlendiği sorumluluklar da artıyor. Filmde Fremen halkıyla kurulan ilişkiler, intikam, inanç, liderlik ve gezegenin geleceği gibi konular işleniyor. İlk filme kıyasla daha geniş bir hikaye anlatımına sahip olan ikinci yapım, Paul Atreides'in Arrakis'teki yolculuğunu sürdürüyor.

DUNE NEREDEN İZLENİR?

Denis Villeneuve'ün yönettiği ilk Dune filmi, Türkiye'de Netflix, TV+ ve HBO Max abonelikleri üzerinden izlenebiliyor. 2021 yapımı Dune: Çöl Gezegeni, dijital platformların yanı sıra Apple TV Store üzerinden de izleyicilere sunuluyor. Apple TV Store seçeneğinde filmi abonelik yerine kiralama veya satın alma yoluyla izlemek mümkün. Böylece yapımı dijital kütüphanesine eklemek isteyenler ile yalnızca belirli bir süre içerisinde izlemek isteyenler farklı seçeneklerden yararlanabiliyor.

Dune serisinin ilk filmini izleyecek olanların karşısına çıkan seçenekler arasında abonelik tabanlı platformlar ve dijital mağazalar bulunuyor. Netflix, TV+ ve HBO Max üzerinden sunulan film, Apple TV Store'da ise kiralama ve satın alma seçenekleriyle yer alıyor. Platformların içerik katalogları ve dil seçenekleri zaman içerisinde değişebildiğinden, izleme öncesinde ilgili filmin sayfasındaki güncel bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor. İlk filmi izlemek isteyenler, Paul Atreides'in Arrakis'e gelişiyle başlayan hikayeyi bu seçenekler üzerinden izleyebilecek.

DUNE 2 İZLE

2024 yılında vizyona giren Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, serinin ilk filminde başlayan hikayeyi devam ettiriyor. Paul Atreides'in Fremenler arasındaki yaşamına odaklanan yapımda, genç karakterin çöl halkının kültürünü öğrenmesi ve Arrakis'teki gelişmelerin bir parçası haline gelmesi anlatılıyor. Gezegenin zorlu koşullarına alışmaya çalışan Paul, bir yandan da geçmişte yaşanan olayların sonuçlarıyla yüzleşiyor. Fremen halkıyla kurduğu bağlar ve gezegenin geleceğiyle ilgili gelişmeler, filmin temel hikayesini oluşturuyor.

Dune 2'yi izlemek isteyenler için Türkiye'de TV+ ve HBO Max abonelik seçenekleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Apple TV Store üzerinden kiralama veya satın alma yoluyla da filme ulaşılabiliyor. Apple TV Store'da sunulan kiralama ve satın alma seçenekleri ise abonelik dışında bir izleme alternatifi oluşturmaktadır.

DUNE 2 NETFLİX'TE VAR MI, HANGİ PLATFORMDA?

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki, Türkiye'de Netflix üzerinden izlenemiyor. İlk filmin Netflix kataloğunda bulunmasına karşın 2024 yapımı devam filmi aynı platformda listelenmiyor. Dune 2'yi izlemek isteyenler için abonelik üzerinden TV+ ve HBO Max seçenekleri bulunuyor. Bu platformlar aracılığıyla Paul Atreides'in Fremen halkı arasındaki yaşamını, Arrakis'te büyüyen mücadeleyi ve ilk filmden devam eden hikayeyi takip etmek mümkün.

Abonelik kullanmak istemeyen izleyiciler için Apple TV Store üzerinden kiralama ve satın alma seçenekleri de mevcut. Kiralama yöntemiyle filmi belirli kullanım koşulları çerçevesinde izlemek mümkün olurken, satın alma seçeneği dijital kütüphaneye ekleme imkanı sağlıyor.

DUNE 1 VE 2 ALTYAZI VE TÜRKÇE DUBLAJ NEREDEN İZLENİR?

Dune serisinin ilk iki filminde Türkçe altyazı seçeneği bulunuyor. Netflix, TV+ ve HBO Max gibi abonelik platformlarında sunulan dil seçenekleri, filmin izleme sayfasından kontrol edilebilmektedir. İlk film Netflix üzerinden izlendiğinde Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleri kullanılabilmekte. Diğer platformlarda da Türkçe altyazı seçeneği bulunurken seslendirme seçenekleri yayın hizmetine ve ilgili lisansa göre değişiklik gösterebilmektedir.