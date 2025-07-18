Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri

Fenerbahçe taraftarları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü büyük bir coşkuyla kutluyor. Sarı lacivert renklere olan bağlılıklarını sosyal medyada ve çeşitli platformlarda paylaşan taraftarlar, kulüplerine duydukları sevgiyi anlamlı mesajlar ve sözlerle ifade ediyor. Bu özel gün, Fenerbahçe’nin tarihine ve taraftar ruhuna vurgu yapan paylaşımlarla dolup taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 23:18
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 23:18

Dünya Fenerbahçeliler Günü, sarı lacivert renklere gönül veren taraftarlar tarafından coşkuyla kutlanıyor. 19 Temmuz, sevgisinin bir kez daha yüksek sesle dile getirildiği özel bir gün olarak öne çıkıyor.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bugün 19.07! Kalbimiz sarı, ruhumuz lacivert! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Fenerbahçeli olmak ayrıcalıktır, bunu anlamayanlara anlatmak zordur. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Bir gün değil, her gün Fenerbahçe! Ama bugün özel: 19.07, Fenerbahçeliler Günü!

Sarı lacivertin coşkusuyla, efsanenin peşinden! 19.07 kutlu olsun!

Mazisi şan, geleceği zafer dolu bu kulübün taraftarı olmak gurur verici! Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri

Fenerbahçeli doğulmaz, Fenerbahçeli olunur. Bugün hepimizin bayramı!

1907’den beri gelen büyük bir çınarın gölgesinde nice zaferler… 19.07 hepimize kutlu olsun!

Bugün sadece bir tarih değil, bir duruşun, bir sevdanın günü. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Fenerbahçe sadece bir kulüp değil, bir yaşam tarzıdır. 19.07’de bunu bir kez daha haykırıyoruz!

Sarı lacivert kalplere selam olsun! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü hepimize kutlu olsun!

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ SÖZLERİ

Fenerbahçe bir takımdan fazlasıdır; o bir ruhtur, tutkudur!

Sarı lacivertin izinde, sonsuza dek Fenerbahçeliyiz.

Forması değil, tarihi ağırdır Fenerbahçe’nin!

Her mevsim sarı lacivert, her zaman Fenerbahçe!

Gönlümüzün sultanı Fenerbahçe’dir, başka aşk tanımayız.

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları ve sözleri

Fenerbahçeli olmak, yeri geldiğinde susup gururla bakmaktır!

Zaferler geçici, Fenerbahçelilik ömür boyu!

Bizi biz yapan ne kupalar ne zaferlerdir, bizi biz yapan Fenerbahçe sevgisidir!

Fenerbahçe bir gün değil, bir ömür sevilir!

Gönüller sarı, yürekler lacivert – biz Fenerbahçeliyiz!

19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz tarihinde kutlanıyor. Bu özel gün, Fenerbahçe’nin kuruluş yılı olan 1907’ye atıfta bulunarak taraftarlar tarafından coşkuyla anılıyor. Taraftarlar, bu günü sosyal medya paylaşımları ve çeşitli etkinliklerle kutlayarak kulüplerine olan sevgilerini ifade ediyor.

ETİKETLER
#taraftar
#fenerbahçe kulübü
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Haberleri
#Dünya Fenerbahçeliler Günü
#19 Temmuz
#Sarılacivert
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.