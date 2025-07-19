Dünya Galatasaraylılar Günü ne zaman? Her yıl aynı tarihte kutlanıyor

Galatasaray taraftarları, her yıl özel bir günü coşkuyla kutlamak için bir araya geliyor. Dünya Galatasaraylılar Günü, kulüp ve taraftarlar tarafından yapılan özel etkinliklerle her yıl kutlanıyor.

DÜNYA GALATASARAYLILAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Galatasaraylılar Günü, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanmaktadır. 19 Mayıs tarihi Galatasaray taraftarları tarafından seçilmiş özel bir gündür. Taraftarlar, 19 Mayıs’ta çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir araya gelir. Bu tarihi her yıl tüm dünyada Galatasaraylılar günü olarak kutlamaktadırlar. 2025 yılında Dünya Galatasaraylılar Günü 19 Mayıs 2025 Pazartesi gününe denk gelmiştir. 2026 yılında ise 19 Mayıs 2025 Salı günü kutlanacaktır.

19.05 NEDEN DÜNYA GALATASARAYLILAR GÜNÜ?

19 Mayıs’ın Dünya Galatasaraylılar Günü olarak kutlanmasının temel nedeni, bu tarihin Galatasaray Spor Kulübü’nün kuruluş yılı olan 1905 ile sembolik bir bağlantıya sahip olmasından kaynaklanır. 19.05 tarihi, kulübün kuruluş yılına atıfta bulunarak taraftarlar tarafından bu özel gün için seçilmiştir.

Her yılın 19.05 yani 19 Mayıs tarihinde Galatasaraylı taraftarlar kutlama mesajları yayınlayarak bu özel günde birbirlerinin Dünya Galatasaraylılar Günü’nü kutlamaktadır.