Dünya Kahve Günü olarak kutlanan 1 Ekim'de çeşitli etkinlikler yapılıyor

30 Eylül 2024 13:43 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:55

Dünyanın her yerinde sıklıkla tüketilen kahvenin her çeşidi seviliyor. Dünya Kahve Gününde ise çeşitli etkinlikler ve kahve tadımları yapılıyor. Dünya Kahve Günü ne zaman, neden kutlanıyor araştırıldı.

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Uluslararası Kahve​ Örgütü tarafından belirlenen gün ile her yıl bir gün Kahve Günü olarak kutlanıyor.

Gün içerisinde sıkça tükettiğimiz kahve çeşitlerini evimizde ve kafelerde tercih ediyoruz. Bu özel gün sayesinde kahve tutkunları çeşitli etkinlikler aracılığıyla bir araya gelip farklı farklı türlerin tadımını gerçekleştirebiliyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANIYOR?

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO) tarafından 2015 senesinde resmi olarak ilan edilen Dünya Kahve Günü 1 Ekim​'de kutlanıyor. Günün amacı çeşitli kahvelerin tanıtımını yapmak ve işletmelerin birliğini sağlamak.

Bu gün sayesinde kahve kültüründe de gelişmeler yaşanıyor. 3 - 7 Mart 2014'te gerçekleşen toplantıda Uluslararası Kahve Örgütü Milano'da resmi Uluslararası Kahve Günü'nün olmasına karar verdi.

İlk defa 1983 senesinde Japonya Kahve Birliği tarafından tanıtıldı. Günümüzde ise kutlanmaya devam ediyor.

DÜNYA KAHVE GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIYOR?

Bitkinin kökeni Afrika​'ya dayanırken içecek olarak ilk kullanımının Güney Arabistan olduğu düşünülüyor. Venedikli tacirlerin İstanbul'a gelerek içeceği Venedik'e taşıdığı biliniyor.

Avrupalılar 1615'te bu içecek ile tanıştı. Paris’e 1643, Londra’ya 1651 yılında geldi. Dünya Kahve Günü, kültürü her yere tanıtmak amacını güdüyor.

Kafelerde ve evlerimizde sıklıkla tükettiğimiz içeceğin çeşitlerini tanımak ve işletmelerin birbirleri ile tanışmasına öncü olan bu günde birçok etkinlik düzenleniyor.

Almanya, Honduras, İrlanda, Slovakya, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Singapur, Sri Lanka, Birleşik Krallık gibi ülkelerde kahve günü kutlanıyor.