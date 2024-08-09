Dünya Kediler Günü geçti ama Kedi Müzesi'ni İstanbul'da ziyaret etme şansınız geçmedi

09 Ağustos 2024 15:58 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 16:12

8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü olarak 2022 yılından beri kutlanıyor

8 Ağustos Uluslararası Dünya Kedi Günü olarak 2022 yılından beri kutlanıyor

İstanbul'un ilk hayvan temalı müzesi özelliğine sahip olan Kedi Müzesi büyük ilgi çekerken Dünya Kedi Günü'yle beraber gündeme yeniden geldi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Kedi Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler ise saat kaça kadar açık, ücretsiz mi araştırmaya başlamıştı. Masal, oyuncak, oyun ve çizgi romanlarda yer alan kedi karakterlerini sergileyen müzeye ilgi yoğun.

İSTANBUL KEDİ MÜZESİ NEREDE?

Çizgi roman ve oyunlarda yer almış olan ve popülerleşen kedi karakterleri Beşiktaş Belediyesi tarafından Çırağan Hizmet Binası'nda açılan İstanbul Kedi Müzesi'nde sergileniyor.

Açılışta konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Başta Sunay Akın olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burası bizim eski belediye binamızdı." sözlerini söylemişti.

Beşiktaş'ta yer alan Kedi Müzesi'ne talep yoğun olurken Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binası'nda yer alan müzenin açık adresi şöyle:

Yıldız Mah. Çırağan Cad. No:77 Beşiktaş - İstanbul.

KEDİ MÜZESİ ÜCRETSİZ Mİ 2024, ZİYARET SAATLERİ NEDİR?

Sunay Akın’ın katkıları ile yapılan ilk hayvan temalı müze, hafta içi 09.00-17.00, hafta sonları ise 10.00-18.00 aralığında ziyarete açılıyorken pazartesi günleri kapalı.

Müzeye gitmek isteyenler müzeyi ücretsiz olacak ziyaret edebiliyor.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ HANGİ GÜN KUTLANIYOR?

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun öncülüğü ile 8 Ağustos günü 2022 yılından beridir Uluslararası Kediler Günü olarak kutlanırken özel günün asıl amacı sokaklarda yaşayan dostlarımızın zor koşullarda yaşadığına dikkat çekmek olurken koşulların iyileştirilmesi için farkındalık oluşturmak.

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kedi Günü ise 1990 yılından beri kutlanıyor. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti kediler için özel bir gün olması gerektiğini düşünerek anket düzenledi.

Böylece 17 Şubat Dünya Kedi Günü olarak kutlanmaya başladı.