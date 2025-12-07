Dünya Kupası maç saatleri belli oldu! Türkiye'nin gitmesi halinde oynayacağı maçlar ve saatleri

2026 FIFA Dünya Kupası'nın grupları netlik kazandı. A Milli Takımımız play-off turunu geçerek Dünya Kupası'na katılırsa ABD, Paraguay ve Avustralya ile birlikte D Grubu'nda yer alacak. A Milli Takım'ın, 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda oynayacağı maçlar ve saatleri de netlik kazandı.

Futbolseverler tarafından 2026 FIFA Dünya Kupası maç saatleri, Türkiye'nin fikstürü merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar genel olarak gece ve sabah saatlerinde oynanacak. Bazı mücadelelerin ise saat 22.00'de oynanacağı duyuruldu.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI MAÇ SAATLERİ, FİKSTÜRÜ

A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası'na katılması durumunda ilk maçını Avustralya ile oynayacak. 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan mücadele saat 07.00'de başlayacak. Karşılaşma Kanada'da bulunan Vancouver Stadyumu'nda düzenlenecek.

İkinci mücadele ise yine saat 07.00'de 19 Haziran 2026 tarihinde Paraguay ile San Francisco Bay Bölgesi Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. A Milli Takım'ın gruplarda oynayacağı son karşılaşma ise 25 Haziran 2026 saat 05.00'te ABD ile oynanacak. Türkiye - ABD maçı Los Angeles Stadyumu'nda düzenlenecek.