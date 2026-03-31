2026 FIFA Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu. Elemelerden gelecek takımların belli olmasının ardından gruplarda mücadele edecek takımlar netlik kazandı. Dünya Kupası’da 12 Grup’ta 4’er takım mücadele edecek. Türkiye, Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası’na katılarak ise D Grubu’nda yer mücadel etmeye hak kazandı. C, E, G,H, J,L Grubu’nda mücadele edecek takımlar daha önceden belli olmuştu. Diğer gruplarda ise gelecek son takımlar elemelerde kazananlar olacak. Ay-yıldızlı, Kosova karşısında kazanarak tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası’nda mücadele etmek istiyor. Peki Dünya Kupası, Türkiye’nin rakipleri kimler? İşte, Dünya Kupası’nda yer alacak takımlar ve grupları…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünya Kupası Türkiye’nin rakipleri kimler, hangi ülkeler? Türkiye, Dünya Kupası’nda hangi grupta mücadele edecek? Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacağı ve muhtemel rakiplerinin ABD, Avustralya ve Paraguay olacağı belirtiliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 Grup'ta 4'er takım mücadele edecek. Türkiye, Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılması halinde D Grubu'nda yer alacak. D Grubu'ndaki rakipler ABD, Avustralya ve Paraguay olarak belirtiliyor. Türkiye'nin Dünya Kupası'nda mücadele etmesi halinde maç takvimi de verilmiş.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Takım, Kosova karşısında aldığı galibiyetle Dünya Kupası biletini aldı. Dünya Kupası 4 yılda bir organize edilirken ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin rakipleri ABD, Avustralya ve Paraguay olacak.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA?

Kosova karşısında olası bir galibiyette ay-yıldızlılar, ülke düzeyindeki en önemli turnuva olarak gösterilen Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak. ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen kura çekiminde gruplar belli olmuştu. Gruplarda mücadele edecek son takımlar elemelerden gelirken A Milli Takım, turnuvaya katılması durumunda D Grubu’nda mücadele edecek.

2026 DÜNYA KUPASI GRUPLARI BELLİ OLDU

A Grubu: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti, Danimarka/Çekya

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, (İtalya/Bosna Hersek)

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, Avrupa play-off C (Türkiye- Kosova)

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, (İsveç/Polonya)

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, Irak/ Bolivya

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, (Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Jamaika )

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde Avustralya ile 13 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda TSİ 07.00'de, Paraguay ile 19 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda TSİ 07.00'de ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek.