Dünya Kupası’na daha tecrübeli gidecek A Milli Futbol Takımı futbolcularının yaş profili

10 Temmuz 2024 12:14 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:14

Ay-yıldızlı takımın performanslarıyla hayran bırakan en genç futbolcuları arasında; 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ve 19 yaşında olan Kenan Yıldız ve Arda Güler yer alıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI KAÇ YAŞINDA, DÜNYA KUPASINA KAÇ YAŞINDA KATILACAK?

Geçtiğimiz günlerde X (Twitter) platformunda A Milli Futbol Takımı oyuncularının çocukluk hallerinin paylaşılmasıyla takım kadrosunun yaş profili merak konusu oldu.

A Milli Futbol Takımı oyuncularının günümüzdeki yaşları ve Dünya Kupası’ndaki yaşları şu şekilde;

Semih Kılıçsoy: Takımın en genci olan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy. Dünya Kupası’na 20 yaşında katılacak.

Arda Güler: Sahanın genç yıldızı 19 yaşındaki Arda Güler, Dünya Kupası’nda kadroda yer alırsa 21 yaşında olacak.

Kenan Yıldız: 19 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası Şampiyonası’nda kadroda bulunursa 21 yaşında olacak.

Orkun Kökçü: 23 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası’na 25 yaşında katılacak.

Barış Alper Yılmaz: Yorulmayan Adam olarak adlandırılan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası’nda 26 yaşında olacak.

Ferdi Kadıoğlu: Sürekli koşması ve performansıyla adından sıkça söz ettiren 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 2026 Dünya Kupası’na 26 yaşında katılacak.

İsmail Yüksek: 25 yaşındaki İsmail Yüksek, Dünya Kupası kadrosunda yer alırsa 27 yaşında olacak.

Muhammed Kerem Aktürkoğlu: 25 yaşındaki futbolcu, 2026 Dünya Kupası’nda 27 yaşında olacak.

Mert Müldür: 25 yaşındaki genç yetenek Mert Müldür, 2026 Dünya Kupası’nda 27 yaşında olacak.

Merih Demiral: İlk dakikada attığı golle futbol dünyasında rekor kıran futbolculardan biri olan 26 yaşındaki Merih Demiral, Dünya Kupası’na 28 yaşında katılacak.

Salih Özcan: 26 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası’na 28 yaşında katılacak.

Zeki Çelik: Performansıyla hayran bırakan 27 yaşındaki Zeki Çelik’in kadroya dahil edilmesi durumunda Dünya Kupası’ndaki yaşı 29 olacak.

Abdülkerim Bardakcı: 29 yaşında olan Abdülkerim Bardakcı, 2026 Dünya Kupası’na 31 yaşında katılacak.

Hakan Çalhanoğlu: 30 yaşındaki takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası’na 32 yaşında katılacak.

Samet Akaydın: Stratejileri ve çeyrek final maçında attığı golle adından söz ettiren 30 yaşındaki Samet Akaydın, Dünya Kupası’nda 32 yaşında olacak.

Cenk Tosun: 33 yaşındaki Cenk Tosun, Dünya Kupasında 35 yaşında olacak.

Mert Günok: Kalecilerin Efsanesi olarak adlandırılan 35 yaşındaki Mert Günok, Dünya Kupası’nda 37 yaşında olacak.

ARDA GÜLER DÜNYA KUPASINDA KAÇ YAŞINDA OLACAK?

Günümüzde 19 yaşında olan Real Madrid oyuncusu Arda Güler, Dünya Kupası’nda 21 yaşında olacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ DÜNYA KUPASINDA KAÇ YAŞINDA OLACAK?

Yorulmayan Adam olarak nitelendirilen ve EURO 2024 çeyrek final maçında Van Dijk’a yaşattığı zor anlar nedeniyle övgü alan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, Dünya Kupası’nda 26 yaşında olacak.

DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

4 yılda bir yapılan Dünya Kupası Maçları 8 Haziran- 8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TÜRKİYE KAÇ KEZ DÜNYA KUPASINA KATILDI?

Türkiye, günümüze kadar iki kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ EN GENÇ OYUNCUSU KİMDİR?

Ay-yıldızlı takımın en genç futbolcusu 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy’dur.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ KALECİSİ KİM?

EURO 2024 maçlarında kalede Mert Günok yer aldı.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMIN 10 NUMARASI KİM?

Milli Takımda 10 numara formayı ön libero Hakan Çalhanoğlu giyiyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI FUTBOLCULARININ TOPLAM PİYASA DEĞERİ KAÇ OLDU?

A Milli Futbol Takımından performansıyla hayran bırakan 5 futbolcunun piyasa değerinin toplamda 155 milyon euroyu bulacağı düşünülüyor.

EURO 2024 TÜRKİYE-HOLLANDA ÇEYREK FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında ilk yarıyı 0-1 önde bitiren Türkiye, ikinci yarıda 2-1 mağlup oldu.