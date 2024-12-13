Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakibi belli oldu mu? 2. torbada yer alıyordu

13 Aralık 2024 13:54 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 14:53

A Milli Futbol Takımımızın rakibi bugün Dünya Kupası elemeleri kura çekimi bugün 14.00'te başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası kura çekiminde Türkiye'nin muhtemel rakipleri duyurulmuştu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'nda bugün Avrupa elemeleri kura çekimi gerçekleşiyor.

Türkiye​'nin rakibinin belli olacağı kura çekimi İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleşiyor.

DÜNYA KUPASI TÜRKİYE RAKİBİ KİM, BELLİ OLDU MU?

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa eleme kura çekimi bugün 14.00'te başladı.

Türkiye E grubunda yer aldı. Buna göre A Milli Futbol Takımımızın rakipleri arasında İspanya-Hollanda maçının galibi, Gürcistan ve Bulgaristan oldu.

54 ülkenin katılacağı kura çekiminde 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belirlenecek. Türkiye, Mart ayında A Ligi'ne yükselmek için Macaristan ile play - off maçına çıkmasından dolayı 4'lü grupta olacak.

Muhtemel rakipler ve torbalar şöyle:

1. Torba: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre​, Danimarka, Avusturya

2. Torba: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya, Norveç

3. Torba: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek, İsrail

4. Torba: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya

5. Torba: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre’nin Zürih kentinde gerçekleşen kura çekimi TV 8,5, Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.