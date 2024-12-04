Dünya Mühendisler Günü ne zaman, 5 Aralık mı? TMMOB konuyla ilişkin açıklama yaptı

04 Aralık 2024 10:26 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 10:32

Dünya Mühendisler Gününün 5 Aralık olarak kutlanmasına dair sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Milyonlarca mühendisin gündeminde ise özel günün kutlanacağı tarih yer aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarih hakkında konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü hakkında ortaya çıkan iddialar sonrasında 5 Aralık 2021 tarihinde basın açıklaması yapmıştı.

Özel günü kutlamak için Mühendisler Gününün kutlanacağı tarih gündeme geldi.

DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN, 5 ARALIK MI?

Emin Koramaz, 2021 tarihinde 5 Aralık tarihinin Mühendisler Günü olarak kutlanmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Koramaz'ın açıklamasında yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Ülkemizde son yıllarda “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” adı altında gerçekte olmayan bir özel gün türetilerek kutlanmaya başlanmış, kaynağı bilinmeyen ve özellikle sosyal medya üzerinden geçtiğimiz yıllarda ortaya atılan kutlamalar, geçtiğimiz yıllarda büyük basın kuruluşları tarafından da duyurularak önemli ölçüde ciddiye alınır hale gelmiştir. Öyle ki, ülkemizin bünyesinde çok sayıda mühendisin görev yaptığı birçok büyük kamu kurumları ve bazı mühendislik fakülteleri de bu kervana katılarak 5 Aralık gününü kutlamaya başlamıştır.

Öncelikle dünya çapında kutlanan “5 Aralık Dünya Mühendisler Günü” diye bir özel gün olmadığı gibi her meslek grubunun farklı tarihlerde kutladığı ulusal veya uluslararası özel günü vardır. Bir günün dünya çapında özel gün olarak ilan edilip kutlanması için o alanla ilgili dünyadaki en üst çatı örgütler, UNESCO ya da diğer meslek birlikleri tarafından kabul edilerek ilan edilmesi; bunun ülkeler ya da dünya çapında kabul görmesi; kutlanan güne dair ise o günü özel kılan bir yaşanmışlığın olması ve sembolik bir geçmişinin olması gerekmektedir. 5 Aralık için böyle bir durum söz konusu olmadığı gibi mühendislerin dünyadaki en üst örgütü olan WFOE’de (World Federation of Engineering Organizations, ülkemiz adına bu oluşuma TMMOB üyedir.), UNESCO’da veya diğer organizasyonlarda böyle bir gün tanınmamakta ve kutlanmamaktadır."

Buna göre 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü değildir.

MÜHENDİSLER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR?

Mühendisler günü her ülkede farklı günlerde kutlanıyor. Belçika'da 20 Mart olurken Hindistan'da 15 Eylül, İtalya'da 15 Haziran tarihlerinde kutlanıyor.

Ülkemizde ise bu özel gün 19 Eylül'de kutlanıyor. 19 Eylül olarak seçilmesinin anlamı olmasından dolayı diğer ülkelerden farklıdır.

9 Eylül 1979’da TMMOB’nin çağrısıyla gerçekleşen 1 günlük iş bırakma eylemi sonucunda dayanışma ve mücadele günü olarak adlandırıldı. “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanan bu gün mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları için özeldir.