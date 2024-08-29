Dünya rekoru kıran Öznur Cüce Girdi trafik kazası sonucunda felç kalmıştı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüce Girdi kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında dünya ve Paralimpik Oyunlar rekoru kırdı. Rekorun ardından Öznur Cüce Girdi kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular gündeme geldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos tarihinde düzenlenen açılış töreninin ardından başladı.
Oyunlarda Türkiye'yi temsil eden milli para okçu Öznur Cüce Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puan alarak dünya ve Paralimpik Oyunlar rekoru kırdı.
Vatandaşlar tarafından Öznur Cüce Girdi kimdir, kaç yaşında, nereli ve başarıları neler sorularının cevapları araştırılıyor.
PARA OKÇU ÖZNUR CÜCE GİRDİ KİMDİR?
Öznur Cüce Girdi, 1 Ekim 1997 yılında İstanbul'un Kağıthane ilçesinde dünyaya geldi.
Babasının kullandığı aracın kaza yapması sonucu belden aşağısı felç olan Öznur Cüce Girdi, Bahattin Hekimoğlu'nun davetiyle okçuluk ile ilgilenmeye başladığını belirtti.
2020 yılında Tokyo Paralimpik Oyunları'nda takım arkadaşı Bülent Korkmaz ile birlikte finale kadar yükseldi.
Finalde Çinli rakiplerine 152-153 mağlup olan milli sporcularımız gümüş madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcularımız yakaladığı başarı sayesinde Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'nda okçulukta takım olarak aldığımız ilk madalyayı kazandı.
2021 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen 7. Fazza Uluslararası Para Okuçuluk Turnuvası'nda ise dördüncü oldu.
Bir sonraki yıl aynı şehirde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde takım arkadaşı Sevgi Yorulmaz ile sıralama atışlarında 1344 puanla dünya rekoru kırdı.
2022 Para Okçuluk Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.