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30 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:01

Dünya şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak’ın kariyeri

Milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, 2024 Paris Olimpiyatları’na vize aldı. Yiğit Yalçın Çıtak kimdir?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
Dünya şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak’ın kariyeri

Milli yelkenci Çıtak, 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

YİĞİT YALÇIN ÇITAK'IN KARİYERİ

Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

 2018 yılında Kanada’da gerçekleştirilen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak’ın kariyeri - 1. Resim

Aynı yıl İsveç’in ev sahipliği yaptığı 21 yaş altı Laser Standart Dünya Şampiyonası’nda beşinci oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çıtak, Avustralya’da yapılan 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda 52 sporcu arasından 28.olarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.

Dünya şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak’ın kariyeri - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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