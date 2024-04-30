Dünya şampiyonu milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak’ın kariyeri

30 Nisan 2024 14:59 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:01

Milli yelkenci Çıtak, 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda 2024 Paris Olimpiyatları’na kota aldı.

YİĞİT YALÇIN ÇITAK'IN KARİYERİ

Polonya’da düzenlenen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası’nda dünya şampiyonu oldu.

2018 yılında Kanada’da gerçekleştirilen Laser Radial Dünya Gençler Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı yıl İsveç’in ev sahipliği yaptığı 21 yaş altı Laser Standart Dünya Şampiyonası’nda beşinci oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Çıtak, Avustralya’da yapılan 2024 ILCA 7 Dünya Şampiyonası’nda 52 sporcu arasından 28.olarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota kazandı.





