Dünya Turizm Örgütü'ne göre en çok turist alan ülkeler arasında Türkiye 55 milyon ile 5. sırada

25 May 2024 13:08 - Güncelleme : 25 May 2024 13:10

Dünya Turizm Örgütü'nün 2023 yılı verilerine göre, Türkiye 55 milyon turist ile en çok turist çeken ülkeler arasında 5. sırada yer aldı.

Bu başarı, Türkiye'nin turizm sektöründeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İlk sırada yer alan Fransa, 100 milyon turistle dünya rekoru kırarken, onu 85 milyon turistle İspanya takip etti.

Amerika 66 milyon, İtalya ise 57 milyon turist ağırlayarak sıralamada üst sıralarda yer aldı.

Türkiye'nin bu başarısında, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm altyapısına yapılan yatırımların da büyük rolü bulunuyor.

Özellikle İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Ege Bölgesi gibi turistik destinasyonlar, milyonlarca ziyaretçinin ilgisini çekmeye devam ediyor.