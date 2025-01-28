Dünya Varlık halka arz ertelendi mi, neden?

28 Ocak 2025 14:40 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 14:46

Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Dünya Varlık hissesinin ertelenmesi üzerine sebebi yatırımcının gündemine yerleşti.

SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin halka arzının ertelendiği duyuruldu. DNYVA kodu ile satışa çıkacak olan hissenin fiyatı 38,44 TL olarak belirlenmişti.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ ERTELENDİ Mİ?

16 Ocak'ta SPK bülteninde onaylanan Dünya Varlık halka arzının ertelendiği açıklandı. KAP'a yapılan bildirime göre 22-24 Ocak olarak belirlenmiş olan talep toplama sürecinde yaşanan olumsuz piyasa şartları sonrasında sürecin tekrar değerlendirileceği belirtildi.

DÜNYA VARLIK HALKA ARZ NEDEN ERTELENDİ?

Şirket tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

“Yaptığımız değerlendirme sonrasında, halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi ve yatırımcıların halka arz sonrasında olumsuz etkilenmemesi amacıyla, halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır.“