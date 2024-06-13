Dünya voleybol sıralamasında Filenin Sultanları için kritik gün! Brezilya birinciliği alabilir

13 Haziran 2024 12:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:41

Son Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı dün üçüncü hafta maçları kapsamında Tayland ile karşılaştı.

Tayland'ı 3-0 mağlup eden filenin sultanları yedinci galibiyetini aldı ve puanını 21'e yükseltti.

Dünya sıralamasında ikinci sırada olan Brezilya ise Polonya ile maç yaptı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Brezilya, Polonya'ya 6.99 puan kaybettirdi.

Ancak Polonya'nın aldığı 1 set puanı sayesinde Filenin Sultanları dünya sıralamasında zirvede kalmayı başardı.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA BİRİNCİLİĞİNİ KAYBEDECEK Mİ?

Bugün oynanacak olan karşılaşmalarda filenin sultanlarının hala dünya birinciliğini kaybetme ihtimali bulunuyor.

TÜRKİYE KADIN VOLEYBOL TAKIMININ EN YAKIN RAKİBİ KİM, PUANI KAÇ?

Brezilya bugün saat 12.00'da başlayan Almanya karşılaşmasını 3-0 yenerse Dünya 1 numarası olacak.

Ancak Filenin Sultanları 15.30'da oynayacağı Dominik maçını 3-0 veya 3-1 alırsa tekrardan lider koltuğuna oturacak.

VOLEYBOL KADINLAR DÜNYA SIRALAMASI

Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun aktardığı bilgilere göre dünya sıralaması şöyle:

Türkiye: 390.69

Brezilya: 389.12

Polonya: 366.17

İtalya: 364.69

Amerika Birleşik Devletleri: 348.78

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYATLARA KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları önlerindeki iki maçı da kazanırlarsa birinci torbadan katılacak.

Brezilya maçını ise kazanırsa B grubunun ilk takımı, kaybederse C grubunun ilk takımı olacak.