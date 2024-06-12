Dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının %77’si iOS 17’yi kullanıyor, iOS 18 beta sürümü ise bugün yayınlandı

12 Haziran 2024 00:02 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 23:53

Apple, geçtiğimiz günlerde iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18'i tanıtmıştı.

Ana ekran özelleştirmelerinden yenilenmiş Fotoğraflar uygulamasına kadar birçok yenilik sunan iOS 18'in beta sürümü bugün yayınlandı.

Yeni sürüm, iPhone 15 Pro ve üstü modeller için yapay zekâ özellikleri de getiriyor.

iOS 18 NE ZAMAN YAYINLANACAK? KAÇ KİŞİ iOS 17 KULLANIYOR?

Eylül ayında geniş çapta çıkış yapacak olan iOS 18'i beklerken, mevcut iOS 17 sürümünü dünyadaki iPhone kullanıcılarının %77’si kullanıyor.

Apple'ın verilerine göre, son dört yılda çıkan iPhone modellerine sahip kullanıcıların %86’sı iOS 17’ye geçmiş durumda.

Güncel iPhone kullanıcı sayısının yaklaşık 1,4 milyar olduğu düşünüldüğünde, en az 1 milyar kişinin iOS 17 kullandığı tahmin ediliyor.