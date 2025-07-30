Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye saati ile 02.25 sıralarında Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 19 kilometre derinlikte olduğu bildirilirken Rusya, Japonya ve ABD'de tsunami uyarısı yapıldı.

Yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tarihte olmuş en büyük depremlerin listesini araştırmaya başladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında Şili'nin Valdivia şehrinde gerçekleşti. Büyük Şili Depremi olarak da bilinen deprem 9.5 şiddetinde meydana geldi.

Richter ölçeği ile ölçülmüş en büyük deprem olarak Büyük Şili Depremi'nde 1655-2000 civarı insan hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 10 dakika gibi uzun bir süre devam etti. Depremde birçok şehirde yüzde 90'a varan hasar meydana geldi.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK DEPREMLERİN LİSTESİ

Tarih boyunca meydana gelmiş en büyük 10 deprem şöyle: