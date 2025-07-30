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 | Hüseyin Bahcivan

Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yardımadası'nda meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülkede tsunami uyarı yapıldı. 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından tarihte olmuş en büyük depremler listesi gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede ve kaç şiddetinde olduğu merak ediliyor.

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Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:25

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından açıklanan bilgilere göre, Türkiye saati ile 02.25 sıralarında Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda 8.8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin 19 kilometre derinlikte olduğu bildirilirken Rusya, Japonya ve ABD'de uyarısı yapıldı.

Yaşanan 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar tarihte olmuş en büyük depremlerin listesini araştırmaya başladı.

Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem

DÜNYANIN EN BÜYÜK DEPREMİ NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Dünyanın en büyük depremi 22 Mayıs 1960 yılında Şili'nin Valdivia şehrinde gerçekleşti. Büyük Şili Depremi olarak da bilinen deprem 9.5 şiddetinde meydana geldi.

Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem

Richter ölçeği ile ölçülmüş en büyük deprem olarak Büyük Şili Depremi'nde 1655-2000 civarı insan hayatını kaybetti.

Yetkililer tarafından açıklanan bilgilere göre deprem 10 dakika gibi uzun bir süre devam etti. Depremde birçok şehirde yüzde 90'a varan hasar meydana geldi.

Dünyanın en büyük depremi ne zaman, nerede oldu? Tarih boyunca olmuş en büyük 10 deprem

TARİHTEKİ EN BÜYÜK DEPREMLERİN LİSTESİ

Tarih boyunca meydana gelmiş en büyük 10 deprem şöyle:

  1. 22 Mayıs 1960 - Valdivia, Şili - 9.5 büyüklüğünde
  2. 26 Aralık 2004 - Sumatra Adasını Kuzeyi, Endonezya - 9.3 büyüklüğünde
  3. 27 Mart 1964 - Alaska, ABD - 9.2 büyüklüğünde
  4. 11 Mart 2011 - Tohoku, Japonya - 9.1 büyüklüğünde
  5. 4 Kasım 1952 - Kamçatka Ablastı, Rusya - 9.0 büyüklüğünde
  6. 13 Ağustoıs 1868 - Arica, Peru - 9.0 büyüklüğünde
  7. 28 Ekim 1746 - Lima, Peru, 9.0 büyüklüğünde
  8. 26 Ocak 1700 - Amerika Kıtası Pasifik Kuzeybatısı - 9.0 büyüklüğünde
  9. 27 Şubat 2010 - Cobquecura Bio-Bio, Şili - 8.8 büyüklüğünde
  10. 31 Ocak 1906 - Ekvador, Kolombiya - 8.8 büyüklüğünde
ETİKETLER
#tsunami
#Deprem
#Kamçatka Yarımadası
#Şili Depremi
#Tarihinde En Büyük Depremler
#Aktüel
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