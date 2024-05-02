Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome oldu

02 May 2024 17:14 - Güncelleme : 02 May 2024 17:29

Mart 2024'te en çok kullanılan web tarayıcıları açıklandı

Mart 2024'te en çok kullanılan web tarayıcıları açıklandı

İnternet trafiği analiz sitesi StatCounter tarafından 2024 Nisan ayı itibarıyla en çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı.

Listenin açıklanmasının ardından internet kullanıcıları en çok kullanılan mobil ve masaüstü internet tarayıcının ne olduğunu merak etmeye başladı.

Statcounter'ın açıkladığı listeye göre bilgisayarlarda dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı yüzde 65.93'lük pazar payı ile Google Chrome oldu.

Sırasıyla listedeki diğer tarayıcılar arasında ise yüzde 12.81 Microsoft Edge, yüzde 8.45 Safari, yüzde 6.67 Firefox ve yüzde 3.09 ile Opera oldu.

Mobil tarafta ise en çok kullanılan tarayıcı yüzde 65.67 kullanım oranı ile yine Google Chrome oldu.

Ancak bu sefer Google Chrome'un hemen arkasında yüzde 23,77 ile Safari yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 4.33 ile Samsung Internet bulunuyor.

Opera yüzde 2.17 ile dördüncü olurken UC Browser ise yüzde 1.43 ile listeye son sıradan dahil oldu.