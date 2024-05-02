Dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı Google Chrome oldu
İnternet kullanıcıları tarafından dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı nedir 2024 sorusunun cevabı araştırılıyor. Ayrıca kullanıcılar mobilde kullanılan en popüler tarayıcıyı da merak ediyor. İşte, detaylar...
İnternet trafiği analiz sitesi StatCounter tarafından 2024 Nisan ayı itibarıyla en çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı.
Listenin açıklanmasının ardından internet kullanıcıları en çok kullanılan mobil ve masaüstü internet tarayıcının ne olduğunu merak etmeye başladı.
Statcounter'ın açıkladığı listeye göre bilgisayarlarda dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı yüzde 65.93'lük pazar payı ile Google Chrome oldu.
Sırasıyla listedeki diğer tarayıcılar arasında ise yüzde 12.81 Microsoft Edge, yüzde 8.45 Safari, yüzde 6.67 Firefox ve yüzde 3.09 ile Opera oldu.
Mobil tarafta ise en çok kullanılan tarayıcı yüzde 65.67 kullanım oranı ile yine Google Chrome oldu.
Ancak bu sefer Google Chrome'un hemen arkasında yüzde 23,77 ile Safari yer alırken üçüncü sırada ise yüzde 4.33 ile Samsung Internet bulunuyor.
Opera yüzde 2.17 ile dördüncü olurken UC Browser ise yüzde 1.43 ile listeye son sıradan dahil oldu.