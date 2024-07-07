Dünyanın en genç büyükustası unvanını alan Yağız Kaan Erdoğmuş Bursa'da doğdu

07 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:39

Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti

Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti

Geçtiğimiz ay düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda Büyükusta (Grandmaster-GM) unvanını elde eden Yağız Kaan Erdoğmuş 33 yaşındaki Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi.

Dünyanın en iyi satranç oyuncularından biri olarak gösterilen Magnus Carlsen'i Yağız Kaan Erdoğmuş mat etti.

13 yaşındaki genç satranç dehasının başarısının ardından vatandaşlar nereli olduğu ve hayatı araştırmaya başladı.

YAVUZ KAAN ERDOĞMUŞ KİMDİR?

Yavuz Kaan Erdoğmuş, 2011 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

2009 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu olduktan sonra 2021 yılında FIDE unvanlarından usta adayı (CM) oldu.

2022 yılına gelindiğinde ise FIDE Ustası ve Türkiye'nin en genç Uluslararası Usta (IM) olmaya hak kazandı.

Dünya satranç tarihinin en genç GM'leri sıralamasında ise Abhimanyu Mishra, Sergey Karjakin, Gukesh Dommaraju'nun ardından dördüncü sırada yer aldı.