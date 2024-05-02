Dünyanın en hızlı Android telefonları açıklandı: Samsung listede yok

02 May 2024 11:30 - Güncelleme : 02 May 2024 11:34

Çin merkezli akıllı telefonların performansını ölçen AnTuTu teknoloji şirketi tarafından 2024 Nisan ayının en hızlı 10 Android telefonu açıklandı.

Listenin açıklanmasının ardından vatandaşlar 2024'ün en hızlı Android telefonunun hangi model olduğunu merak etmeye başladı.

AnTuTu tarafından yayınlanan listeye göre 2024 Nisan ayının dünyanın en hızlı telefonu ASUS'un ROG Phone 8 Pro modeli oldu.

İkinci sırada ise Vivo'nun alt markası iQOO 12 modeli yer aldı.

Üçüncü sırada ise Nubia firmasına ait Red Magic 9 Pro+ (Plus) modeli bulunuyor.

Listede yer alan telefonların 7 tanesinin Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullandığı görüldü.

3 tanesi ise MediaTek'in Dimensity 9300 işlemcisini kullanıyor.

Ayrıca yayınlanan listede Xiaomi, Samsung ve Huawei'nin hiçbir telefon modelinin yer almaması da dikkat çekti.

2024 Nisan ayının en hızlı 10 Android telefon modeli ve işlemcileri ise şöyle:

ASUS ROG Phone 8 Pro - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

iQOO 12 - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Nubia Red Magic 9 Pro+ (Plus) - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

vivo X Fold3 Pro - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

vivo X100 Pro - MediaTek'in Dimensity 9300

iQOO 12 Pro - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

iQOO Neo9 Pro - MediaTek'in Dimensity 9300

OPPO Find X7 Ultra - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

vivo X100 - MediaTek'in Dimensity 9300

OnePlus 12 - Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3