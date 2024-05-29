'Dünyanın en iyi ekmeği' seçildi: İşte lezzetlimi lezzetli Bafra pidesinin sırrı

29 May 2024 09:32 - Güncelleme : 29 May 2024 09:43

Dünyanın En İyi Yemekleri Listesi'nde 'En İyi Ekmekler' kategorisinde ilk iki sırayı Samsun'a ait lezzetler aldı. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan Taste Atlas'ın 'Top Ten Breads' listesinde ilk iki sırada Bafra ve Samsun pideleri var.

HAMUR 1 GÜN DİNLENDİRİLMELİ

Lezzetiyle dünyayı kendine hayran bırakan pidelerin sırrını Samsun'daki pide ustası Necati Koçak tek tek anlattı. Bafra pidesinin şeklinin kano veya şeker kamışına benzediğini, 1 metre uzunluğunda ve 2,5 santimetre kalınlığında olduğunu belirten Koçak, 1 gün dinlendirilen mayalı hamurun iç harcının yağsız pişmiş kıyma ve çiğ ince doğranmış soğanla hazırlandığını söyledi.

SON RÖTUŞ TEREYAĞI

Soğanların fırında hamurun içinde pişerek pideye lezzet kattığını ve 25 dakika pişen çıtır pidenin üstüne sürülen köy tereyağının son rötuş olduğunu vurguladı.

"PİDENİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İSE..."

Tescilli lezzeti tadan herkesin çok beğendiğini belirten Koçak, “10 yıldır pide ustasıyım. Bafra pidesinin lezzetini insanlarımıza tattırmak için hizmet veriyoruz. Pidenin iç harcında kavrulmuş yağsız kıymayı çiğ, ince doğranmış soğanla karıştırıp hazırlıyoruz. Bu harcı pide hamurunun içerisine doldurup, olabildiğince ince ve uzun şekilde odun fırınına atıyoruz. Pide 25 dakika boyunca ağır bir şekilde çıtırdayacak durumu gelene kadar gevrek bir şekilde pişiriyoruz. Pidenin en önemli özelliği ise hamurunun ince, uzun ve gevrek olmasıdır. Köy tereyağı ile birlikte lezzeti daha da artıyor. Pideyi tadan vatandaşlar oldukça beğeniyor. Yurt dışındaki misafirlerine bile gönderiyorlar. İsteyenlere pideyi şoklayıp, soğuk bir şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde hem yurt dışına hem de diğer illere pide gönderiyoruz. Sabah, öğlen, akşam ve gece fark etmeksizin bu lezzeti keyifle yiyorlar. Pidenin hamuru 1 gün dinleniyor. 170 gram hamurun mayası gelip, kabardıktan sonra açıp, iç harcını dolduruyoruz. Ağır ağır pişen pideyi fırından aldıktan sonra tereyağını sürüp, müşterilerimize afiyetle servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.