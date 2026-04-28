Dünyanın en iyi şehirleri listesine İstanbul damgası! Birçok kenti geride bıraktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünya kentlerinin sıralamaları hazırlayan Resonance Consultancy, 2026 yılına ait “Dünyanın en iyi şehirleri" listesini kamuoyuyla paylaştı. Birçok kriterin baz alındığı listeye İstanbul damga vurdu. İşte 2026’nın en iyi şehirleri listesi...
Küresel şehir sıralamaları hazırlayan Resonance Consultancy, 2026 yılına ait “Dünyanın En İyi 100 Şehri” listesini açıkladı.
Ekonomi, turizm, yaşam kalitesi ve kültürel etki gibi kriterlere göre oluşturulan listede İstanbul'un sıralaması dikkat çekti.
Asya ile Avrupa’yı birleştiren, boğazı ve tarihi zenginlikleriyle görenleri kendine hayran bıraktıran İstanbul, birçok şehri geride bıraktı.
İşte 2026’nın en iyi şehirleri listesi...
1- LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK
Listenin ilk sırasında İngiltere'nin başkenti Londra var.
2- NEW YORK, ABD
3- PARİS, FRANSA
4- TOKYO, JAPONYA
5- MADRİD, İSPANYA
6- SİNGAPUR, SİNGAPUR
7- ROMA, İTALYA
8- DUBAİ, BAE
9- BERLİN, ALMANYA
10- BARSELONA, İSPANYA
11- SİDNEY, AVUSTRALYA
12- LOS ANGELES, ABD
13- SEUL, GÜNEY KORE
14- AMSTERDAM, HOLLANDA
15- PEKİN, ÇİN
16- ŞANGAY, ÇİN
17- TORONTO, KANADA
18- SÃO PAULO, BREZİLYA
19- HONG KONG, ÇİN
20- İSTANBUL - TÜRKİYE
Resonance Consultancy'nin dünyanın en iyi kentlerini sıraladığı listenin tamamı için tıklayın...