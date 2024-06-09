Dünyayı Kurtaran Adam filmi Kapadokya bölgesinde çekildi

09 Haziran 2024 12:50 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 13:12

Hem senaryosunu hem de oyunculuğunu Cüneyt Arkın'ın yaptığı, başrolünde Çetin İnanç'ın oturduğu 1982 yılında çekilen Dünyaya Kurtaran Adam filmi günümüzde hala televizyon ekranlarında yayınlanıyor.

Birçok vatandaşın ilgi ile takip ettiği filmin nerede çekildiği ve konusu da merak ediliyor.

Star Wars 4: Yeni Bir Umut filminden içerisinde sahneler barındıran Dünyaya Kurtaran Adam filminin büyük bir kısmı Kapadokya bölgesinde çekilmiştir.

Ayrıca Nevşehir'in Üçhisar, Göreme ve Kaymaklı bölgelerinde de sahneler yer alıyor.

Filmde iki Türk uzay pilotu rutin bir görev esnasında kimliği belirlenemeyen bir gücün çekim alanına girerek bir gezegene düşüyor.

Bu gezegende dünyayı bekleyen büyük tehlikeyi öğreniyorlar.

Filmin oyuncu kadrosu ise şöyle: