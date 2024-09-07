Durukan Şekerleme, DURKN hisse koduyla 11-12 Eylül’de talep toplayacak

07 Eylül 2024 19:11 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 19:28

Sermaye Piyasa Kurulu, DURKN hissesinin başvurusunu onayladı. Satın almak isteyenler ne zaman işlem görecek merak ediyordu. Şirket, 17,00 TL'den halka arz olacak.

KAP tarafından sonuçlarının açıklanması beklenen Durukan Şekerleme halka arzının lot miktarı netleşmezken kodu ve fiyatı belli oldu.

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZI NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Hissenin fiyatı 17,00 olarak belirlenirken kodu DURKN oldu. Tarihleri ise 11-12 Eylül olarak açıklandı.

Talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek.

KAÇ LOT VERİR?

Net lot dağıtımı halka arz sonuçlarının ardından netleşecek. Olası tahmin ise şöyle:

300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL).

700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL).

1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL).

1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL).

2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL).

2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL).

3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL).

DURKN KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Hisse tamamını eşit dağıtacak ve katılım endeksine uygun olacak. Satın almak isteyenler ise Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile alabilecek.