Durukan Şekerleme halka arzı 61 lot dağıtımı yaptı

16 Eylül 2024 12:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:45

DURKN hisse koduyla işlem gören şirketin sonuçları açıklandı. Böylece kaç lot verdiği de netleşmiş oldu. Yatırımcıların merakla beklediği sonuçlarla beraber borsada işlem görme tarihi de belli oldu.

11-12 Eylül tarihinde 17,00 TL'den talep toplayan şirket, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınabilecek.

Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisse, katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ​ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hissenin sonuçları KAP'ta yayımlandı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

"Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile 11 – 12 Eylül 2024 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 17,00 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 32.500.000 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 10.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 722.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Borsa İstanbul​ Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapılan halka arzda yatırımcı grubu bazında tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre; halka arzda toplam filtre edilmemiş veriler baz alındığında 698.198 adet emir ile satışa sunulan adedin 3.27 katına tekabül eden 138.935.808 adet nominal değerli paylar için 2.639.780.352,00 TL tutarlı talep gelmiştir.

Dağıtım sonucunda 689.338 adet yatırımcıya 42.500.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZI KAÇ LOT VERDİ?

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan açıklamaya göre DURKN, 689. 338 katılım ile toplamda 61 lot (1037 TL) dağıtımı yaptı.

Borsada işlem görme tarihi ise 17 Eylül 2024 olarak belirlendi. Durukan Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ertuğrul Durukan,

"Yakın zamanda karbon borsasının ülkemizde olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla buna hazırlık yapma amacındayız. Bu niyetle GES yatırımı yapma planımız var. GES yatırımıyla beraber hem enerji tarafındaki sarfiyatımızı hem de karbon ayak izini kontrol altına almak istiyoruz.

Büyüyen bir şirket olduğumuz için işletme sermayemiz de bizim için çok önemli. Bazı ham maddelerimizi peşin alıyoruz ve tabii ki yatırımı finanse ediyoruz. Dolayısıyla işletme sermayemizi güçlendirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla halka arzımızın aslında ana noktaları bunlar.

Son dönemde parasal kaynaklara erişmek oldukça maliyetli bir hale geldi. Biz de buradaki maliyetleri kontrol altında tutmak adına küçük bir oranda da finansal borç ödemesi yapmayı planlıyoruz." sözlerini söyledi.