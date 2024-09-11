Durukan Şekerleme halka arzı 700 bin katılım halinde 61 lot dağıtacak
11 Eylül halka arz listesinde yeni hisse bulunmazken SPK, en son Durukan Şekerleme hissesinin başvurusunu onayladı. Hissenin kaç lot vereceği henüz belli olmazken olası miktar belli oldu.
Sermaye Piyasa Kurulu geçtiğimiz hafta DURKN hisse koduna sahip olan şirketin başvurusunu onayladığını açıklamıştı. Yeni takvimde şirket bulunmuyor.
Durukan Şekerleme'nin talep toplama tarihi yarın sona erecek ve ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
DURUKAN ŞEKERLEME KAÇ LOT VERİR 2024?
Halka arz sonuçlarıyla beraber net lot miktarı belli olacak.
300 Bin katılım ~ 142 Lot (2414 TL)
700 Bin katılım ~ 61 Lot (1037 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 39 Lot (663 TL)
1.5 Milyon katılım ~ 29 Lot (493 TL)
1.9 Milyon katılım ~ 23 Lot (391 TL)
2.3 Milyon katılım ~ 19 Lot (323 TL)
2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (272 TL)
3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (238 TL)
DURKN HANGİ BANKALARDA VAR?
17,00 TL'den halka arz olacak olan şirket, Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satın alınacak. Katılım endeksine ve T1-T2 bakiye kullanımına uygun olan hisse, eşit dağıtım gerçekleştirecek.