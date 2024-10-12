DUS 2 sınavından kaç dakika sonra çıkabileceğiniz belirlendi

12 Ekim 2024 16:13 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 16:21

13 Ekim Pazar günü DUS 2 sınavı uygulanacak. Sınava girecek olan adaylar ne zaman, kaç dakika sonra çıkılır araştırmaya başladı. Yarın yapılacak olan sınav 10.15'te başlayacak.

Yarın uygulanacak olan DUS 2 sınavına kısa süre kaldı. Adaylar ise sınavın kaç dakika süreceğini ve kaç kişinin katıldığını merak ediyor.

ÖSYM kılavuzunda sınava dair bilgiler paylaşıldı.

DUS 2 SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK, NE ZAMAN ÇIKILIR?

10.15'te başlayacak olan sınavda 120 soru sorulurken 150 dakika da süre verilecek. 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına az bir süre kaldı.

DUS SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

DUS 2. Dönem sınavı Ankara​ ve İstanbul'da yapılacak. Toplamda 7 bin 892 aday başvuruda bulundu ve yarın 10.15'te soruları cevaplayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy sınavla ilgili şu sözleri söyledi:

“DUS 2. Dönem, Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testi'nden oluşacak. DUS ve STS Diş Hekimliği​'nde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak. Pazar günü yapılacak sınavlarda emniyet dahil toplam bin 174 görevli yer alacak. DUS 2. Dönem'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler”