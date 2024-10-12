DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına kaç kişinin katılacağı netleşti

12 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 17:04

13 Ekim Pazar günü ÖSYM tarafından 4 sınav uygulanacak. DUS ve STS Diş Hekimliği sınavlarına girecek olan adaylar ise kaç kişi katıldı araştırıyor.

Yarın uygulanacak olan sınavlara giderken kimlik kartını kaybeden adaylar için il nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınavların ne zaman başlayacağı ve biteceği de belli oldu.

DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ​ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre 7 bin 892 aday katılım sağlayacak. Açıklama şöyle oldu:

"EUS ve STS Eczacılık​ geçen sene ilk kez elektronik ortamda düzenlendi. Sınavlar bu sene de elektronik ortamda uygulanacak. Bu sınavlarda adaylara 75 soru için 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Bu iki sınava toplam 721 aday başvuru yaptı. STS Diş Hekimliği Ankara'da, DUS 2. Dönemi ise Ankara ve İstanbul'da yapılacak. DUS 2. Dönem Temel Bilimler ve Klinik Bilimler Testinden oluşacak.

DUS ve STS Diş Hekimliğinde toplam 120 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 7 bin 892 aday bu sınavlara katılacak. Pazar günü yapılacak sınavlarda emniyet dahil toplam bin 174 görevli yer alacak. DUS 2. Dönemde ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek."

YARIN HANGİ, NE SINAVI VAR?

13 Ekim günü gerçekleşecek olan sınavlar şöyle: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2.Dönem), Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024- STS Diş Hekimliği 2. Dönem), Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık) 13 Ekim Pazar günü yapılacak.