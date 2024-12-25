Dybala Galatasaray ile anlaştı mı? Galatasaray'da Dybala ve Skriniar gelişmesi

25 Aralık 2024 18:04 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:33

Sezonun namağlup takımı Galatasaray’da Paulo Dybala ve Milan Skriniar isimlerinde mutlu sona yaklaşıldığı iddia ediliyor. Sarı Kırmızılı ekibin transfer sezonuna hızlı girmek istediği belirtiliyor.

Trendyol Süper Lig'de ilk devreyi lider tamamlayan Galatasaray​'da ara transfer​ dönemi için görüşmeler hızlandı.

Sarı-kırmızılı takım ocak ayında birden çok nokta için transfer planlarken gündemde iki isim ön plana çıkıyor.

DYBALA GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Roma'da kadrodaki geleceği belirsizliğini koruyan Paulo Dybala​ ve Paris Saint Germain'de forma şansı bulmakta sıkıntı yaşayan Milan Skriniar, Galatasaray’ın listesinde yer alan isimler.

Okan Buruk ve yöneticilerden Abdullah Kavukcu'nun iki oyuncunun transfer görüşmeleri için Milano​'da olduğu iddia edildi.

DYBALA KARARINI VERDİ Mİ?

Öte yandan Dybala'nın, Galatasaray'ın 3 sezonluk teklifini reddettiği ve kariyerine Roma'da devam edeceği iddia edildi.

İtalyan Tuttosport'un haberine göre; Arjantinli yıldızın, başkent ekibiyle 6 maça daha çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak 2026'ya uzayacak.