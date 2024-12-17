Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Menajeri Trabzonspor derbisini takip etti

17 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 10:54

Ara transfer sezonunun başlamasına haftalar kala transfer iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Roma'da gözden çıkarılan Paulo Dybala'nın Galatasaray'a geleceği iddia edildi. Ünlü futbolcunun menajeri Galatasaray-Trabzonspor derbisini locadan izledi. Taraftarlar tarafından Dybala'nın Galatasaray'a gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe Dybala için karşı karşıya! Yılın en büyük transfer çalımı olabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe Dybala için karşı karşıya! Yılın en büyük transfer çalımı olabilir

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Son dakika: Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası kapsamında lider Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u konuk etti.

Gollerin bol olduğu karşılaşmada Galatasaray 4-3'lük bir skorla karşılaşmadan galibiyet ile ayrıldı.

Maçın ardından ise dünyaca ünlü futbolcu Paulo Dybala'nın menajeri Carlos Novel'in karşılaşmayı locadan izlediği ortaya çıktı.

Carlos Novel'in karşılaşmayı izlemesinin ardından taraftarlar Dybala Galatasaray'a mı geliyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

DYBALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İtalya ekibi Roma'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Dybala ile Galatasaray'ın görüşmelere başladığı iddia edildi.

Sports Digitale'de yer alan habere göre Arjantinli yıldızın menajeri Novel ve Galatasaray yönetim kurulu üyeleri ve George Gardi, Trabzonspor karşılaşmasını beraber stattan takip etti.

DYBALA KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Dybala 15 Kasım 1993 yılında Arjantin'in Cardoba eyaletinde dünyaya geldi.

Arjantinli milli futbolcu kariyerine 2011 yılında Instituto takımında başladı.

2012 yılında İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu ve 3 yıl forma giydi.

2015 yılında Juventus'a transfer olarak Coppa Italia ve Supercoppa Italiana kupalarını kazandı.

Juventus'ta çıktığı 2010 maçta 82 gol atan Dybala, 2022 yılında ise Roma'ya transfer oldu.

Burada ise çıktığı 53 karşılaşmada 25 gol attı. 31 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın bu sezon Roma ile olan sözleşmesi sona erecek.