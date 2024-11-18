e- Devlet çöktü mü? Vatandaşlar hata ile karşılaştı

18 Kasım 2024 10:45 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:50

Vatandaşlar birçok konuda hizmet alabildiği e- Devlet sisteminde bugün erken saatlerde yaşanan teknik arıza sonrasında sorun olup olmadığı araştırıldı. Bazı zamanlarda yaşanan yoğunluk sebebiyle giriş esnasında problem yaşanabiliyor.

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T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolaylıkla giriş​ yapılan e- Devlet sisteminde bugün bazı teknik sorunlar yaşandı.

18 Kasım Pazartesi günü meydana gelen hata​ bildirimi sonrasında vatandaşlar neden açılmadığını araştırdı.

E- DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

e- Devlet sisteminde yaşanan yoğunluk​ sebebiyle vatandaşlar giriş yaparken hata ile karşılaştı.

Kısa süre içerisinde yoğunluğun azalmasıyla beraber sisteme giriş yapılabilecek. Erken saatlerde sisteme giriş yapanlar "e - Devlet sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı." uyarısı ile karşılaştı.

Bugün GSB tarafından yapılan KYK burs ve kredi ödemeleri açıklamasının ardından sistemde yoğunluk yaşandığı tahmin ediliyor.

Yaşanan teknik arıza zaman zaman meydana gelebiliyorken kısa süre içerisinde sorunsuz olarak girilmesi bekleniyor.

VATANDAŞTAN "E- DEVLET GİRİŞ YAPAMIYORUM" BİLDİRİMİ

18 Kasım Pazartesi günü e- Devlet mobil uygulamasına T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapacak olan vatandaşlar hata ile karşılaştı.

Erken saatlerde yaşanan yoğunluk sonrasında sisteme giriş esnasında problem yaşandı. Teknik arızanın kısa süre içerisinde düzeltilmesi bekleniyor.