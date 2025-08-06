E Devlet tapu kilitleme nasıl yapılır? Adım adım tapu "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” işlemleri

Kişinin üzerine kayıtlı olan arsa ve evleri üzerine geçirmeye çalışan tapu dolandırıcılarına karşı önleminizi almayı unutmayın. Sizin haberiniz olmadan eviniz, arsanız elden gidebilir. Yapmanız gereken ise e Devlet tapu kilitleme özelliğini kullanmak.

E DEVLET TAPU KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

İlk olarak T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Web tapu" yazmalısınız. Çıkan ekranda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün hizmeti yazan kısma tıkladıktan sonra başka bir sayfaya yönlendirileceksiniz.

Web tapu sisteminin açılmasının ardından sol tarafta yer alan Beyan işlemleri butonuna tıklamalısınız. Karşınıza çıkan ekranda "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" seçeneğini seçiniz ve üzerinize kayıtlı olan taşınmazlar için beyan oluşturunuz.

İŞLEM YAPILAMAZ BEYAN TESİSİ NEDİR?

"İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" işlemini gerçekleştirdiğinizde taşınmaz üzerinde sizin bilginiz olmadan herhangi bir işlem yapılamıyor. Bir kişi ev veya arsanız hakkında işlem yapmak istediğiniz tapu müdürlüğü bu beyanı görecek ve işlemi durduracak. İşlemi yapacak olan siz iseniz Web Tapu sistemine giriş yaparak kısıtlamayı kaldırmalısınız.