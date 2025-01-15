e-Nabız verileri çalındı mı? Veri sızıntısı iddiası sonrası açıklama

15 Ocak 2025 14:47 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 14:55

Sosyal medyada çıkan "e- Nabız verileri çalındı" iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi. 140journos tarafından yayınlanan belgeselde sistemin açığının bulunduğu ve veri sızıntısı yaşandığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı iddialara son verdi.

Sosyal medyada yer alan veri sızıntısı iddiaları sonrasında Sağlık Bakanlığı, "e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır." açıklamasını yaptı.

"Panel" adındaki belgeselde verilerin çalınması hakkında bilgiler yer alıyordu. Sosyal medyadaki iddialar sonrasında beklenen açıklama geldi.

E NABIZ VERİLERİ ÇALINDI MI 2025?

140journos’un yayınladığı "Panel" adındaki belgeselde e- Nabız verilerinin çalınmasının nasıl yapıldığı yer almıştı. Paylaşılan belgesel sonrası X platformunda tepkiler olurken iddialar da arttı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı olaya açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerinin boyutu, herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür."

E NABIZ VERİ SIZINTISI OLDU MU?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir belgesel sonrasında veri sızıntısı yaşandığı iddia edildi. Belgeselde 15 yaşında olan ve "Adanalı" olarak tanıtılan bir kişinin sistemde açık bulduğu iddiası yer almıştı. Sosyal medyada artan iddialar sonrasında bakanlıktan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı" e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür." ifadeleri ile iddiaların asılsız olduğunu belirtti.