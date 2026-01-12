Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

E okul ne zaman kapanıyor? 2026 E Okul 1. dönem not girişi için son saatler!

E okul ne zaman kapanıyor 2026 yarı tatili öncesi öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminde sona yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not, devamsızlık ve sınav bilgilerine ilişkin süreci yakından takip ediyor. Karne gününe kısa bir süre kala öğretmenlerin not girişlerini tamamlaması, okul yönetimlerinin ise karne basım sürecine hazırlık yapması nedeniyle e-Okul sistemine ilişkin takvim yeniden gündeme geldi. İşte E Okul diğer adıyla E Karne ne zaman kapanacağına ilişkin detaylar…

’nın belirlediği akademik takvim doğrultusunda birinci dönem sona ererken, sistemiyle ilgili detaylar öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Not, proje ve devamsızlık bilgilerinin sisteme işlenmesi süreci, karne haftasıyla birlikte farklı bir aşamaya geçiyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yarıyıl tatiline başlayacak. Birinci dönemin bitişiyle birlikte resmi olarak sömestr tatili süreci başlayacak.

Karne gününe kadar olan süreçte öğretmenlerin sınav, proje ve performans notlarını sisteme girmesi gerekecek. Okul yönetimleri ise dönem sonuna kadar tüm işlemleri tamamlayarak karne basım hazırlıklarını yürütecek. Bu nedenle birinci dönemin son haftası, e-Okul işlemleri açısından kritik bir dönem olacak.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2026?

Birinci dönemin sona ereceği 16 Ocak 2026 Cuma günü öncesinde, e-Okul sisteminin not ve devamsızlık girişlerine kapatılması planlanıyor. Okul yönetimlerinin e-Okul sistemini 14 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar açık tutması öngörülüyor. Bu tarihe kadar öğretmenlerin tüm not ve yoklama girişlerini tamamlaması gerekecek.

14 Ocak tarihinden sonra karne basım sürecine geçileceği için not ve devamsızlık girişlerinin kapatılması bekleniyor. Ancak öğrenciler ve veliler, yarıyıl tatili süresince e-Okul Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Sistemi’ne erişim sağlayabilecek ve mevcut bilgileri görüntüleyebilecek.

E KARNE NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Öğrenciler ve veliler, e-Karne bilgilerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sistem, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan “eokul.meb.gov.tr” üzerinden hizmet verecek. Giriş ekranında Veli Bilgilendirme Sistemi seçeneği kullanılacak.

E-Devlet entegrasyonu sayesinde sisteme girişler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile yapılacak. Bu yöntemle öğrencilerin notları, devamsızlık bilgileri ve karneye esas olan tüm veriler güvenli şekilde görüntülenebilecek.

