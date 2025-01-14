E okul ne zaman kapanıyor? Sisteme not girişinin sona ereceği tarih

14 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:37

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullar 17 Ocak itibarıyla ilk dönem sona erecek. E okul sistemine lise, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin devamsızlık ve not bilgileri giriliyor. Sistemin kapanacağı tarih de öğrencilerin gündeminde.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor. Not ve devamsızlık bilgilerinin ekleneceği e okul sistemi kapanacak ve karneler 17 Ocak'ta dağıtılacak. Öğretmenler sisteme karne​ görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini ekledikten sonra sisteme giriş yapılmayacak.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR 2025?

17 Ocak Cuma günü karneler dağıtılacak. Karne gününe kadar sistem açık olurken not girişleri 17 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılıyor.

Buna göre sisteme not eklemek 15-16 Ocak'ta kapanabilir. Sistemin kapandığı gün tam olarak belirlenmemekte. Öğrenciler 17 Ocak günü devamsızlık ve not bilgilerinin olduğu karnelerine erişecek.

E OKUL KAPANDI MI, AÇIK MI?

E okul sistemi karne verilene kadar açık olacak. Not girişlerinin girilmesi sistemin kapanması olarak biliniyordu fakat e okul karne gününe kadar açık oluyor. Öğretmenler 17 Ocak karne gününe kadar devamsızlık ve not bilgilerini eklemiş oluyor.

E OKULA NASIL GİRİLİR?

Öğrenciler ve veliler E-Okul​ VBS sistemine eokul.meb.gov.tr sitesi üzerinden giriş yapacak. Veli Bilgilendirme Sistemi butonuna tıkladıktan sonra e- Devlet'e giriş yapılır. Ardından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş sağlanıyor.

KARNELER HANGİ GÜN VERİLECEK 2025?

2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre ilk dönem sonu karneleri 17 Ocak tarihinde öğrencilere verilecek. Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde karne günü olurken saat kaçta dağıtım yapılacağı il, ilçe ve okula göre değişkenlik gösteriyor.

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