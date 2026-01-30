Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

e-TEP 2026/1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavının başvurularının 22 Ocak'ta sona ermesinin ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Binlerce adayın beklediği e-TEP 2026/1 sınavı, okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. ÖSYM, bugün itibarıyla Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgelerini erişime sundu.

e-TEP 2026/1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.01.2026
00:51
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
00:51

e-TEP 2026/1 sınavının başvuru süreci 14-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Elektronik ortamda gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından kullanıma açıldı.

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine ulaşabilir.

e-TEP 2026/1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak belirlenmiş durumda.

e-TEP 2026/1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi

E-TEP 2026/1 SINAV SAATİ VE SINAV SÜRELERİ

e-TEP 2026/1 sınavı 31 Ocak günü saat 13.45’te başlayacak. 4 bölümden oluşacak sınavın süreleri şu şekilde:

1. Bölüm-Okuma : 60 dakika

2. Bölüm-Dinleme : 30-33 dakika

3. Bölüm-Konuşma : 11-13 dakika

4. Bölüm-Yazma : 45-50 dakika

#Aktüel
