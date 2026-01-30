e-TEP 2026/1 sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgesi

e-TEP 2026/1 sınavının başvuru süreci 14-22 Ocak tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Elektronik ortamda gerçekleşecek sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek. e-TEP 2026/1 sınav giriş belgeleri, ÖSYM tarafından kullanıma açıldı.

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı giriş belgeleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Sınava girecek adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş belgelerine ulaşabilir.

2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı 31 Ocak 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 652, İstanbul’da 200, İzmir’de 48 ve Adana’da 100 olarak belirlenmiş durumda.

E-TEP 2026/1 SINAV SAATİ VE SINAV SÜRELERİ

e-TEP 2026/1 sınavı 31 Ocak günü saat 13.45’te başlayacak. 4 bölümden oluşacak sınavın süreleri şu şekilde:

1. Bölüm-Okuma : 60 dakika

2. Bölüm-Dinleme : 30-33 dakika

3. Bölüm-Konuşma : 11-13 dakika

4. Bölüm-Yazma : 45-50 dakika