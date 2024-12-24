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E-ticarette vergi oranı yüzde kaç? E-ticaret stopaj oranları belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 00:54 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:57
E-ticarette vergi oranı yüzde kaç? E-ticaret stopaj oranları belli oldu

2025 yılı e-ticaret işlemleri üzerinden yapılacak ödemelere ilişkin stopaj oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, sektörde yer alan birçok platformu ve aracıyı da etkileyecek.

E-ticaret​ faaliyetleri kapsamında yapılan satışlar ve hizmetlerin ödemeleri üzerinden uygulanacak stopaj​ oranı netleşti.

Bununla birlikte belirlenen oran, hem mal hem de hizmet satışları için geçerli olacak.

E-ticarette vergi oranı yüzde kaç? E-ticaret stopaj oranları belli oldu - 1. Resim

E-TİCARETTE VERGİ ORANI YÜZDE KAÇ?

2025​ yılından itibaren e-ticaret sektöründe mal satışları ve hizmet ifaları üzerinden uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak sabitlendi.

Oran Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile uygulamaya konulacak.

E-ticarette vergi oranı yüzde kaç? E-ticaret stopaj oranları belli oldu - 2. Resim

KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ?

E-ticaretle ilgili yapılan yeni düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformlarını vergi kesintisi yapma yükümlülüğü altına giriyor.

Bu kapsamda e-ticaret ortamlarında mal veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler, ödeme işlemlerinde stopaj kesintisi yapacaklar.

Sıkça Sorulan Sorular
Stopaj, gelir ya da kurumlar vergisine tabi bir kazançtan kaynağında kesilen gelir vergisidir.

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Kaynak: TGRT Haber
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