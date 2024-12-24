E-ticarette vergi oranı yüzde kaç? E-ticaret stopaj oranları belli oldu

24 Aralık 2024 00:54 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 00:57

2025 yılı e-ticaret işlemleri üzerinden yapılacak ödemelere ilişkin stopaj oranı belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, sektörde yer alan birçok platformu ve aracıyı da etkileyecek.

E-ticaret​ faaliyetleri kapsamında yapılan satışlar ve hizmetlerin ödemeleri üzerinden uygulanacak stopaj​ oranı netleşti.

Bununla birlikte belirlenen oran, hem mal hem de hizmet satışları için geçerli olacak.

E-TİCARETTE VERGİ ORANI YÜZDE KAÇ?

2025​ yılından itibaren e-ticaret sektöründe mal satışları ve hizmet ifaları üzerinden uygulanacak vergi oranı yüzde 1 olarak sabitlendi.

Oran Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile uygulamaya konulacak.

KİMLER TEVKİFAT YAPMAKLA YÜKÜMLÜ?

E-ticaretle ilgili yapılan yeni düzenleme ile aracı hizmet sağlayıcıları ve elektronik ticaret platformlarını vergi kesintisi yapma yükümlülüğü altına giriyor.

Bu kapsamda e-ticaret ortamlarında mal veya hizmet satışı gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler, ödeme işlemlerinde stopaj kesintisi yapacaklar.