e-YDS sınav başvuruları başladı! ÖSYM sınav ücreti ne kadar?
2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları 3 Ocak itibarıyla başladı. Sınava girecek olan adaylar, 9 Ocak'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınava katılacak olanlar sınav ücretini araştırmaya başladı.
ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YS sınavının yapılmasına kısa süre kalırken bugün ÖSYM tarafından başvuru işlemlerine dair kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre sınav ücreti ve saati netleşti.
E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2025?
Bu yıl uygulanacak olan e-YDS sınavının ücreti 1,500 TL olarak belirlendi.
Adaylar, sınav saatinden en az 1 saat önce binanın önünde hazır olmalıdır. Giriş esnasında kimlik kontrolü ve üst araması yapılacak.
13.30'dan sonra sınav binasına alınmazken sınav 13.45'te başlayacak.
E-YDS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilendirme şöyle oldu:
"Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır.
Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer."
E -YDS SINAV MERKEZLERİ
Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak kontenjan belirlendi.
Ankara e-Sınav Merkezi: Balıkhisar Mahallesi Ankara Bulvarı No:11 (Çubuk Yolu) Akyurt
İzmir: Alsancak Mahallesi 1480. Sokak No:12, Konak
İstanbul: Emniyetevler Mahallesi Eskibüyükdere Caddesi No:3/1 4.Levent Kağıthane
Adana: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam