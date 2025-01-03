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e-YDS sınav başvuruları başladı! ÖSYM sınav ücreti ne kadar?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 14:33 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 14:37
e-YDS sınav başvuruları başladı! ÖSYM sınav ücreti ne kadar?

2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı başvuruları 3 Ocak itibarıyla başladı. Sınava girecek olan adaylar, 9 Ocak'a kadar başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Sınava katılacak olanlar sınav ücretini araştırmaya başladı.

ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YS sınavının yapılmasına kısa süre kalırken bugün ÖSYM tarafından başvuru işlemlerine dair kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre sınav ücreti ve saati netleşti.

E-YDS​ SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2025?

Bu yıl uygulanacak olan e-YDS sınavının ücreti 1,500 TL olarak belirlendi.

Adaylar, sınav saatinden en az 1 saat önce binanın önünde hazır olmalıdır. Giriş esnasında kimlik kontrolü ve üst araması yapılacak.

13.30'dan sonra sınav binasına alınmazken sınav 13.45'te başlayacak.

e-YDS sınav başvuruları başladı! ÖSYM sınav ücreti ne kadar? - 1. Resim

E-YDS SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"Adayların sınav ücreti ödeme işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koşullarını/kurallarını kabul ederek sınav ücreti ödediklerini belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur. Elektronik Yabancı Dil Sınavları (e-YDS), Adana​, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde (e-Sınav Merkezi) yapılmaktadır.

Sınav ücreti ödeme işlemi, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin ilk günü saat 14.00’te başlar (Gerekli hallerde başvuru işleminin başlama saati, Başkanlıkça yeniden belirlenebilir.). Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasite dolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığı takdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer."

e-YDS sınav başvuruları başladı! ÖSYM sınav ücreti ne kadar? - 2. Resim

E -YDS SINAV MERKEZLERİ

Ankara’da 4376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak kontenjan belirlendi.

Ankara e-Sınav Merkezi: Balıkhisar Mahallesi Ankara Bulvarı No:11 (Çubuk Yolu) Akyurt 

İzmir: Alsancak Mahallesi 1480. Sokak No:12, Konak

İstanbul: Emniyetevler Mahallesi Eskibüyükdere Caddesi No:3/1 4.Levent Kağıthane 

Adana: Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Sarıçam 

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Kaynak: TGRT Haber
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