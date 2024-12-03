e-YDS sınav başvuruları başladı! Sınav ücreti ve saati duyuruldu

03 Aralık 2024 14:45 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:47

ÖSYM tarafından uygulanan e-YDS sınavının başvurular 3 Aralık itibarıyla başladı. Binlerce kişinin katılacağı sınava kısa süre kala adaylar ücretleri de yayınlanan kılavuz ile öğrendi.

Bu yıl açıklanan ÖSYM 2025 sınav takvimine göre e- YDS sınavının başvuru tarihi​ de netleşti. Bugün itibarıyla başvurular başlarken adaylar da nereden, nasıl yapılacağını araştırdı.

E-YDS​ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

3 Aralık​ itibarıyla başlayan sınav başvuruları 11 Aralık'ta sona erecek. Sınav ise 20 Ocak​ tarihinde uygulanacak.

Sınav Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşiyor. 13.45'te başlayacak ve toplamda 180 dakika süre verilecek.

E-YDS SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sınava katılacak olanlar 950 TL ücret ödeyecek. Sınav 80 dakika sürerken başvurular bugün başladı.

Kılavuzda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; hizmet ücreti, yeniden şifre edinme, sonuçlara itiraz vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez.

Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz."