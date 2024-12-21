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e- YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık günü uygulanacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:15
e- YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık günü uygulanacak

21 Aralık Cumartesi günü ÖSYM tarafından uygulanacak olan e- YDS sınavı çeşitli merkezlerde gerçekleşecek. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan e- YDS sınavının başlamasına kısa süre kaldı. Binlerce öğrenci ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 

E - YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün 13.45'te başlayacak olan sınavın sonuçları ÖSYM 2024 takviminde yer alan bilgilere göre 21.12.2024 tarihinde erişime açılacak.

e- YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık günü uygulanacak - 1. Resim

SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan sınavın sonuçlarına ÖSYM sonuç sitesinden erişebileceksiniz. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile adaylar notlarına ulaşabilecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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