e- YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Aralık günü uygulanacak

21 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:15

21 Aralık Cumartesi günü ÖSYM tarafından uygulanacak olan e- YDS sınavı çeşitli merkezlerde gerçekleşecek. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

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21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan e- YDS sınavının başlamasına kısa süre kaldı. Binlerce öğrenci ise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

E - YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün 13.45'te başlayacak olan sınavın sonuçları ÖSYM 2024 takviminde yer alan bilgilere göre 21.12.2024 tarihinde erişime açılacak.

SONUÇLAR NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Aralık Cumartesi günü uygulanacak olan sınavın sonuçlarına ÖSYM sonuç sitesinden erişebileceksiniz. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile adaylar notlarına ulaşabilecek.