e-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor
ÖSYM'nin e-Sınav Uygulama Binalarında uygulanacak olan e-YDS sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Sınava girecek adaylar e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırmaya koyuldu.
ÖSYM, 2025 e-YDS 2 İngilizce sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu ve sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı.
Sınav ÖSYM'nin beş ilde bulunan e-sınav uygulama merkezlerinde yapılacak.
2025 E-YDS 2 SINAV GİRİŞ YERİ NERDEN ÖĞRENİLİR?
2025 e-YDS sınav giriş yeri, ÖSYM AİS sisteminden giriş yapılarak öğrenilebilir. TC kimlik numarası ve şifreniz ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.
e-YDS sınavları, ÖSYM'nin 5 ildeki elektronik sınav salonlarında gerçekleştiriliyor.
2025 E-YDS 2 SINAVI SAAT KAÇTA?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2025 e-YDS 2, saat 13.35'te başlayacak.
Adaylar, saat 13.30’dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.
Adaylara, sınavda toplamda 180 dakika süre verilecek.