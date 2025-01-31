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e-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 18:37 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 19:02
e-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor

ÖSYM'nin e-Sınav Uygulama Binalarında uygulanacak olan e-YDS sınavı için giriş belgesi yayımlandı. Sınava girecek adaylar e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırmaya koyuldu.

ÖSYM, 2025 e-YDS 2 İngilizce sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu ve sınav giriş belgesi adayların erişimine açıldı.

Sınav ÖSYM'nin beş ilde bulunan e-sınav uygulama merkezlerinde yapılacak.

e-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor - 1. Resim

2025 E-YDS 2 SINAV GİRİŞ YERİ NERDEN ÖĞRENİLİR?

2025 e-YDS sınav giriş yeri, ÖSYM AİS sisteminden giriş yapılarak öğrenilebilir. TC kimlik numarası ve şifreniz ile https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor.

e-YDS sınavları, ÖSYM'nin 5 ildeki elektronik sınav salonlarında gerçekleştiriliyor.

e-YDS sınavı ne zaman saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırılıyor - 2. Resim

2025 E-YDS 2 SINAVI SAAT KAÇTA?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı 2025 e-YDS 2, saat 13.35'te başlayacak.

Adaylar, saat 13.30’dan itibaren sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavda toplamda 180 dakika süre verilecek.

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Kaynak: TGRT Haber

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